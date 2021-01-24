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23 فبراير .. أولى جلسات محاكمة متهم بتزوير تراخيص البناء بالمعادي

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23 فبراير .. أولى جلسات محاكمة متهم بتزوير تراخيص البناء بالمعادي 23 فبراير .. أولى جلسات محاكمة متهم بتزوير تراخيص البناء بالمعادي

مصراوي Masrawy

06:59 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 فبراير المقبل، لبدء محاكمة متهم بتزوير تراخيص البناء بالمعادي، في القضية رقم 3222 لسنة 2019.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ك. ا"، للمحاكمة في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، وذلك بعد إصدارها أمراً بمنعه من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.

وخاطبت النيابة العامة، نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم، حيث تضمنت آخرها جرائم الاستيلاء على مبالغ مالية من شركة "تكنو ويف للتجارة"، على زعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص، وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة، والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي والذي ثبت في تقرير الطب الشرعي بأن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة، وعلى ذلك صدر قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

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