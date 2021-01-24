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الجزائر تسجل 227 حالة إصابة بكورونا وحالتي وفاة في يوم واحد

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الجزائر تسجل 227 حالة إصابة بكورونا وحالتي وفاة في يوم واحد الجزائر تسجل 227 حالة إصابة بكورونا وحالتي وفاة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

06:47 م الأحد 24 يناير 2021

الجزائر - (أ ش أ):
أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة بالجزائر اليوم الأحد تسجيل 227 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 105 آلاف و596 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2863 حالة وفاة.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 71 ألفا و945 حالة، بعد شفاء 190 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 34 مريضا بالعناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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