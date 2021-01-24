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الإليزيه: ماكرون يجري أول اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي اليوم

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الإليزيه: ماكرون يجري أول اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي اليوم الإليزيه: ماكرون يجري أول اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي اليوم

مصراوي Masrawy

06:30 م الأحد 24 يناير 2021

باريس (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيجري مساء الأحد أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقال الإليزيه، إن المحادثة ستسمح ب"التأكيد أن المبادئ الأساسية لا تزال قائمة مبادىء تاريخ مشترك تجعلنا أقدم حلفاء أمريكا، والقول إننا سنكون دائمًا هذا الحليف الموثوق به الذي يقف دومًا إلى جانبهم".

وأضاف المصدر أن علينا "أيضًا رسم المحاور الرئيسية لأجندة عمل للأشهر المقبلة حول المناخ وتوزيع اللقاحات في العالم وإصلاح الصحة والتجارة العالمية".

وانضمت واشنطن مجددًا إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية بعد قطيعة أربع سنوات في ظل إدارة دونالد .

وشددت الرئاسة الفرنسية، على الأهمية التي يوليها ماكرون "لمسألة السيادة الأوروبية والاستقلالية الاستراتيجية ومستقبل الحلف الأطلسي وأيضا رغبته في النجاح لأفريقيا ومعها".

وكان ماكرون وبايدن تحادثا هاتفيًا في العاشر من نوفمبر الماضي، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية. وأكد بايدن حينها رغبته في تنشيط العلاقات الثنائية والأطلسية خصوصًا عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والتي غالبًا ما كانت سيئة في عهد دونالد ترامب.

وذكر الإليزيه أن ماكرون سيكون أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي يتلقى اتصالاً من جو بايدن منذ وصول الأخير إلى البيت الأبيض الأربعاء الماضي، ما يدل على "رغبة تعاون وثيق بين الرئيسين".

ويرغب ماكرون في "بناء حوار متجدد" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحسب الرئاسة الفرنسية. وأوضحت أن "الأمر يتعلق بإطلاق حوار صريح جدًا بدون إنكار الاختلافات خصوصًا حول المسائل الرقمية والتجارية".

ولم يسبق أن إلتقى ماكرون الذي وصل إلى سدة الحكم في 2017، بايدن الذي كان نائبًا للرئيس باراك أوباما بين 2009 و2017.

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