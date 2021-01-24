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وفاة أمريكي بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا

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وفاة أمريكي بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا وفاة أمريكي بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:23 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات:

قال مكتب شرطة مقاطعة بلاسر الأمريكية أن مواطنا توفي بعد ساعات قليلة من تلقيه لقاح ضد ، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم"

وجاء في بيان شرطة مقاطعة بلاسر: "تلقى مكتب شرطة مقاطعة بلاسر مؤخرا إخطارا بوفاة شخص أثبتت إصابته بفيروس COVID-19 في نهاية ديسمبر.. وتلقى اللقاح ضد كوفيد -19 قبل ساعات قليلة من وفاته في 21 يناير 2021".

وأوضح البيان أنه من السابق لأوانه الحديث عن أسباب الوفاة، والتحقيق جار على المستوى المحلي والفيدرالي. ونوه البيان بأن المتوفي لم يتلق اللقاح في المركز الصحي التابع للمقاطعة، كما لم يتم الإشارة إلى نوع اللقاح الذي تم استخدامه.

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مصراوي Masrawy

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