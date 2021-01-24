أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فرض الحجر الصحي على 500 موظف في "إيرباص" بسبب تفشي كورونا

Print
فرض الحجر الصحي على 500 موظف في "إيرباص" بسبب تفشي كورونا فرض الحجر الصحي على 500 موظف في "إيرباص" بسبب تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

06:14 م الأحد 24 يناير 2021

هامبورج - (د ب أ)

قال متحدث باسم هيئة الصحة في مدينة هامبورج، إن تفشي في شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات في ألمانيا، دفع 500 موظف إلى الدخول في حجر صحي.

وقال مارتن هيلفريتش من هيئة الصحة بالمدينة، إن 21 موظفًا ثبتت إصابتهم بالفيروس في هامبورج.

وأوضحت الشركة في بيان أن مصدر تفشي المرض ما زال مجهولاً.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تعرف السلطات الصحية بحلول منتصف الأسبوع ما إذا كانت تلك الإصابات بسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد أم لا .

ويعمل في "إيرباص" في هامبورج 12 ألف موظف، وتُعد أكبر شركة توظيف في مجال الصناعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية