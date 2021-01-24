فرض الحجر الصحي على 500 موظف في "إيرباص" بسبب تفشي كورونا

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هامبورج - (د ب أ)

قال متحدث باسم هيئة الصحة في مدينة هامبورج، إن تفشي فيروس كورونا في شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات في ألمانيا، دفع 500 موظف إلى الدخول في حجر صحي.

وقال مارتن هيلفريتش من هيئة الصحة بالمدينة، إن 21 موظفًا ثبتت إصابتهم بالفيروس في هامبورج.

وأوضحت الشركة في بيان أن مصدر تفشي المرض ما زال مجهولاً.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تعرف السلطات الصحية بحلول منتصف الأسبوع ما إذا كانت تلك الإصابات بسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد أم لا .

ويعمل في "إيرباص" في هامبورج 12 ألف موظف، وتُعد أكبر شركة توظيف في مجال الصناعة.