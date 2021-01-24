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العثور على جثة شاب في ترعة بساحل سليم في أسيوط

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العثور على جثة شاب في ترعة بساحل سليم في أسيوط العثور على جثة شاب في ترعة بساحل سليم في أسيوط

مصراوي Masrawy

06:10 م الأحد 24 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

عثر أهالي مركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، اليوم الأحد، على جثة شاب غريق، طافية على سطح مياه إحدى الترع.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود جثة بالترعة بمركز ساحل سليم.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ. وتمكنت من انتشال الجثة لمواطن يدعى "صالح.ع.م" 19 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​

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