‏نتنياهو: فتح ممثليات دبلوماسية مع المغرب قريبا‎

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن بلاده بصدد فتح ممثليات دبلوماسية مع المغرب قريبا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد على اتفاق دبلوماسي لرفع مستوى العلاقات مع المغرب، وبذلك يصبح الاتفاق بانتظار مصادقة الكنيست وفقا لما أفدت به وسائل إعلام إسرائيلية.

من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن البلدين توصلا إلى اتفاق لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات تتضمن التنظيم والابتكار.

وفي الشهر الماضي، حذا المغرب حذو الإمارات والبحرين والسودان في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل عبر اتفاقات توسطت فيها إدارة ترامب.