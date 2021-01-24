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دمياط - محمد إبراهيم:

التقى الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، مسؤولي شركة المقاولون العرب، في حضور عدد من القيادات التنفيذية، عصر اليوم الأحد، لبحث ما جرى التوصل إليه بالمشروعات الجاري العمل بها في مرحلتها الثالثة، وتضم 4 مدرجات مركزية، وأعمال مشروع البنية التحتية لحرم الجامعة والقرية الأوليمبية.

أكد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال مشروع البنية التحتية الخاصة بربط المرحلة الأولى والثانية، ومجمع المباني الإدارية ومبنى الإدارة العامة للجامعة، لما له من دور كبير وفعال في تسهيل الحركة بين تلك المراحل.

وبين مسئولو الشركة، أنه من المقرر تسليم الأعمال في الأوقات المحددة لما يمثله مشروع جامعة دمياط من أهمية كبرى، لشركة المقاولون العرب وبالأخص قطاع الدلتا.​