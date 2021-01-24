بينهم 6 سوريين.. أهالي بني سويف يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا حادث بالصحراوي الشرقي

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

أدى العشرات من أهالي محافظة بني سويف صلاة الجنازة على 6 سوريين من أسرة واحدة ومصري، لقوا مصرعهم في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي قبل يومين، وجرى نقل جثامينهم عبر سيارات نقل الموتى إلى مطار القاهرة، تمهيدًا لسفرها إلى دولة سوريا.

كانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع الأسمنت، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة، هم محمد عبد الله كدرو، وطفلاه عبدالله وسلطان، وجمعة عبدالله كدرو، وطفلته رسول، ونسرين حمدين، ومصري يُدعى كريم ربيع محمد، مقيم بحي السلام بالقاهرة.