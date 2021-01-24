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حبس 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة ونصبوا على صاحب شركة في أكتوبر

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حبس 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة ونصبوا على صاحب شركة في أكتوبر حبس 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة ونصبوا على صاحب شركة في أكتوبر

مصراوي Masrawy

06:01 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على مبلغ مالي من مالك شركة وفروا هاربين بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية، بطريق الواحات، استغاث بهم مالك شركة نقل ومقاولات، وبصحبته "سائق"، وذكر مالك الشركة أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبصحبته السائق، وبحوزتهما مبلغ مالي، فوجئا بـ 6 أشخاص، مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص، بحوزة أحدهم سلاح ناري قاموا باستيقافهما، بزعم كونهم رجال شرطة، وتفتيشهما والاستيلاء منه على المبلغ المالي، وفروا هاربين، فقام بتتبعهم حتى وصولهم لطريق الواحات.

على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع سيارة الجناة، وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها، (قائد السيارة ، وعاطل) وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، ومسدس صوت، و3 طلقات من ذات العيار.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع 4 متهمين هاربين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وباشرت النيابة التحقيق.

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