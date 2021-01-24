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لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ "كتائب حلوان" لـ 10 فبراير

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لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ "كتائب حلوان" لـ 10 فبراير لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ "كتائب حلوان" لـ 10 فبراير

مصراوي Masrawy

05:48 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمي، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان"، لجلسة 10 فبراير لاستكمال المرافعة.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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