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اعتراضات بمجلس النواب بسبب "ري أراضي بالصرف الصحي".. والنائب: "أتحدث عن قريتي"

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اعتراضات بمجلس النواب بسبب "ري أراضي بالصرف الصحي".. والنائب: "أتحدث عن قريتي" اعتراضات بمجلس النواب بسبب "ري أراضي بالصرف الصحي".. والنائب: "أتحدث عن قريتي"

مصراوي Masrawy

05:50 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):


قال النائب محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن كفرالشيخ، إن عدد كبير من المزارعين يستخدمون مياه الصرف لري أراضيهم بسبب النقص الشديد في المياه الصالحة.

وأشار خلال كلمته بمجلس النواب التي وجهها لوزير الري إلى أن "استخدام مياه الري يرفع احتمالية عدم صلاحية الحاصلات الزراعية لكونها تسبب عدد كبير من الأمراض ومنها السرطان.

وطالب البرلماني بدراسة ما قال، مضيفًا أن الأراضي في كفرالشيخ تروى بمياه الصرف الصحي.

وأثار النائب اعتراضات بعض النواب، ليرد قائلًا: "أنا أتحدث عن قريتي".

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