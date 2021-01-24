جبهة البوليساريو تهدد بالتصعيد عسكريًا ضد المغرب

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مصراوي Masrawy

الرباط - (بي بي سي)

هدد مسؤول في جبهة البوليساريو، المغرب بـ"التصعيد" عسكريًا، بعد ساعات من قصف الجبهة منطقةً خاضعة لسيطرة المغرب في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وتؤكد جبهة بوليساريو أنها "في دفاع مشروع عن النفس" منذ أن أرسل المغرب في 13 نوفمبر الماضي، قواته إلى جنوب المنطقة لطرد ناشطين صحراويين كانوا يقطعون طريقا مؤدية إلى موريتانيا المجاورة.

وقالت الجبهة إن هذه الطريق بنيت في انتهاك لوقف اطلاق النار المبرم العام 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد قتال دام أكثر من 15 عامًا.

وليل السبت، أعلنت الجبهة قصف منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية والواقعة على تلك الطريق، في جنوب منطقة الصحراء الغربية.

وتوقفت المفاوضات حول الصحراء الغربية التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها أيضًا الجزائر وموريتانيا، منذ عام 2019.