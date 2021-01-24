الكرملين يقلل من أهمية التظاهرات المؤيدة لنافالني ويتهم واشنطن بالتدخل

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مصراوي Masrawy

موسكو - (أ ف ب)

اتهم الكرملين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بـ "التدخل" في الشؤون الداخلية الروسية، مقللاً من حجم التظاهرات التي شارك فيها عشرات الالاف السبت، في جميع أنحاء البلاد لدعم المعارض الموقوف أليكسي نافالني.

وقالت المنظمة غير الحكومية "او في دي-اينفو" المتخصصة في مراقبة التظاهرات الاحتجاجية أنه تم توقيف نحو 3500 متظاهر خلال المسيرات التي نظمت السبت في عشرات المدن الروسية، من موسكو إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا - وهو عدد غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وهتف عشرات الآلاف من المحتجين في جميع أنحاء روسيا "نافالني نحن معك" و"الحرية للسجناء السياسيين". وقد نزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا العدو اللدود للكرملين الذي يطارد الفساد، للمطالبة بالإفراج عنه.

وأدت هذه التظاهرات التي لم يرخص لها الى اعتقالات كانت وحشية في بعض الأحيان ، واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

زعزعة الوضع

من جهته، قلل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من حجم الاحتجاجات. وقال "قلة من الناس خرجوا والكثير من الناس يصوتون للرئيس بوتين" الذي أعيد انتخابه بأكثر من 76٪ من الأصوات في 2018، مدينًا محاولة "لزعزعة الوضع" في البلاد.

وانتقد السفارة الأمريكية في موسكو التي دعت على موقعها الإلكتروني الرعايا الأمريكيين إلى عدم الذهاب إلى هذه التجمعات السبت مع تحديد أماكن تنظيمها.

وفسرت الدبلوماسية الروسية هذه الخطوة على أنها محاولة للترويج لـ "مسيرة ضد الكرملين" ووصفها بيسكوف بأنها "تدخل مطلق في شؤوننا الداخلية".

وأوضحت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو إن مثل هذه التحذيرات يتم توجيهها إلى الرعايا الأمريكيين في جميع دول العالم. وقالت لوكالة فرانس برس "إنه إجراء روتيني".

وكانت الولايات المتحدة "دانت بشدة استخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين والصحافيين" خلال احتجاجات السبت.