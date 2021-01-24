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مظاهرات وقطع طرق في السودان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية

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مظاهرات وقطع طرق في السودان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية مظاهرات وقطع طرق في السودان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية

مصراوي Masrawy

05:27 م الأحد 24 يناير 2021

الخرطوم - (ا ف ب)

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على محتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الخرطوم، بينما أغلق آخرون شارعًا رئيسيًا في مدينة أم درمان المجاورة، وفق صحافي في فرانس برس.

وأفاد الصحافي أن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم بعدما اغلق محتجون الشارع بالحجارة وحرق الاطارات القديمة".

ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لساعات عدة.

وقال هاني محمد أحد المحتجين مرتديًا زي طلاب المرحلة الثانوية لفرانس برس "لم نجد رغيف خبز للفطور في المدرسة وطلب منا العودة الى منازلنا".

وفي ام درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الاربعين الرئيسي مستخدمين حجارة وجذوع اشجار وبقايا سيارات قديمة.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 واستمرت أشهرًا بعد رفع سعر الخبز.

وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269 % خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أمريكي.

وتتولى السلطة منذ الاطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة.

ومطلع الشهر الجاري، وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمعالجة ديون السودان لدى البنك الدولي .

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس الماضي، أثناء زيارته للسودان تقديم قرض تجسيري بقيمة 330 مليون جنيه استرليني لمعالجة مشكلة ديون الخرطوم لدى بنك التنمية الأفريقي.

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