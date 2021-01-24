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وزير الري لـ"النواب": حوافز للمزارعين لتطبيق نظم الري الحديثة

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وزير الري لـ"النواب": حوافز للمزارعين لتطبيق نظم الري الحديثة وزير الري لـ"النواب": حوافز للمزارعين لتطبيق نظم الري الحديثة

مصراوي Masrawy

05:45 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيًا للمساحات الصغيرة، إلى جانب حملات التوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض وزير الري والموارد المائية بيان حول تنفيذ ما تضمنه برنامج خلال الفترة 2018 – 2020.

وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.

وأكد عبدالعاطي أنه يقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات، وأنه سيتوجه لمحافظة المنيا قريبًا.

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مصراوي Masrawy

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