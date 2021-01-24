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يوجّه بتطوير البنية الأساسية للكهرباء في قرى الريف المصري

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السيسي يوجّه بتطوير البنية الأساسية للكهرباء في قرى الريف المصري يوجّه بتطوير البنية الأساسية للكهرباء في قرى الريف المصري

مصراوي Masrawy

05:36 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مخطط تطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

ووجّه الرئيس في هذا الإطار بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف المصري وتوابعها على أعلى مستوى، نظرًا لأهمية مكون خدمة الكهرباء في عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل.

كما اطلع الرئيس على مستجدات عدد من مشروعات قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الرياح والطاقة الشمسية، بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة ومن القطاع الخاص، فضلًا عن الجهود القائمة لتحديث وتطوير الكهرباء الوطنية بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بما في ذلك تحويل خطوط الضغط العالي الكهربائية إلى خطوط أرضية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، بما يضمن نقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة.

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مصراوي Masrawy

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