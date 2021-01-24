"أفران منزلية".. محافظ أسيوط يوزع مستلزمات إنتاج على "المرأة المعيلة"

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أسيوط ـ محمود عجمي:

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، 13 فرنًا منزليًا ضمن مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وضمن مبادرة "حياة كريمة".

حضر المراسم اللواء مهندس شاكر محمد يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين وعبير عبد الغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية.

وسلم محافظ أسيوط 13 فرنًا منزليًا بمشتملاته (اسطوانة بوتاجاز - 2 جوال دقيق) لكل فرن مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية في إطار دعم ومساندة فئات المجتمع الأكثر احتياجًا بهدف توفير حياة كريمة لهن ولأسرهن وجعلها أسرة منتجة قادرة على العمل والإنتاج.