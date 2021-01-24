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انطلاق بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة.. الأربعاء المقبل

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انطلاق بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة.. الأربعاء المقبل انطلاق بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة.. الأربعاء المقبل
بمشاركة ٤٠٠ خيل و١٢ مربطاً ومالكاً

انطلاق بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة.. الأربعاء المقبل

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة" خلال الفترة من ٢٧-٣٠ يناير ٢٠٢١م في واجهة الرياض بمدينة الرياض، حيث تستعرض فيها الخيل جمالها أمام المحكمين والتي تعد الأولى باسم المملكة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة المهندس وافي القحطاني أن البطولة ستشهد تنافس أكثر من ٤٠٠ جواد تعود ملكيتها لـ ١٢٠ مربطاً ومالكاً من مختلف مناطق المملكة على جوائز البطولة، وتعد الخيل المشاركة في البطولة سعودية الأصل والمنشأ، بحضور محدود لمحبي جمال الخيل العربية الأصيلة واستعراضاتها.

وبين المهندس "القحطاني" أن عدد من المرابط الشهيرة للخيل ستشارك بخيولها في البطولة، والتي من المتوقع أن تستمر في الأعوام المقبلة، منوهاً بأن اللجنة الفنية أكملت جاهزيتها لمهامها من استكمال عملية تسجيل الخيل واعتماد المعايير الخاصة بجمالها الذي يختلف نسبياً بين الجياد المشاركة، والمقاييس المعروفة لدى الخبراء، ومنها ما يخص جمال الحركة والرشاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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