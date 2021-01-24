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"الوطنية للانتخابات" تُهنئ بمناسبة عيد الشرطة الـ69

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"الوطنية للانتخابات" تُهنئ السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ69 "الوطنية للانتخابات" تُهنئ بمناسبة عيد الشرطة الـ69

مصراوي Masrawy

05:21 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

بعثت الهيئة الوطنية للانتخابات برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير داعيا المولي عز وجل أن يعيدها على سيادته ومصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.

وتحل غدا الإثنين الذكرى الـ69 لأعياد الشرطة وتحول يوم 25 يناير إلى عيد للشرطة يحتفل به كل عام تخليدا لذكري موقعة الإسماعيلية التى وقعت في مدينة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 حيث رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية المحتلة، وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية المحتلة عن استشهاد 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا.

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