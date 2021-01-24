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باكستان تؤكد تأييدها لعملية الحوار لاستعادة السلام في أفغانستان

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باكستان تؤكد تأييدها لعملية الحوار لاستعادة السلام في أفغانستان باكستان تؤكد تأييدها لعملية الحوار لاستعادة السلام في أفغانستان

مصراوي Masrawy

05:07 م الأحد 24 يناير 2021

باكستان - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، تأييد بلاده الدائم لعملية الحوار لاستعادة السلام في أفغانستان.

وأشار قريشي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إلى أن باكستان تعتقد أنه لا يوجد حل عسكري لقضية أفغانستان، وأنها أيدت دائما في اجتماعاتها مع وفود الولايات المتحدة المختلفة عملية الحوار لاستعادة السلام في أفغانستان.

وأوضح المسئول الباكستاني أنه كتب رسالة إلى نظيره الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، أطلعه فيها على التطورات المختلفة فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية،موضحًا أن باكستان والولايات المتحدة ترغبان في جلب السلام في أفغانستان، معربًا عن أمله في تحسن العلاقات بين إسلام آباد والإدارة الأمريكية الجديدة.

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