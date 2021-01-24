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المحاضر الدولي علي الطريفي ينضم للجنة الحكام كمستشار

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المحاضر الدولي علي الطريفي ينضم للجنة الحكام كمستشار المحاضر الدولي علي الطريفي ينضم للجنة الحكام كمستشار

المحاضر الدولي علي الطريفي ينضم للجنة الحكام كمستشار

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المحاضر السعودي الدولي علي بن أحمد الطريفي للانضمام للجنة الحكام الرئيسية بمهمة مستشار للجنة، وذلك للإسهام في استمرارية برامج خطط تطوير التحكيم.

وسينضم الطريفي لفريق المراجعة الدورية للحالات الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR من أجل تطوير مستويات الحكام مع رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير الدائرة السويسري مانويل نافارو، وكذلك حضور بعض الدورات للحكام السعوديين وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حيث يشغل الطريفي منصب مدير دائرة الحكام في الاتحاد الإماراتي.

كما اتفق الاتحاد السعودي مع المدرب الأرجنتيني المتخصص في اللياقة البدنية أليخو بيريز، حيث سيشرف على اللياقة البدنية لجميع الحكام من خلال وضع البرامج وتطوير مدربي اللياقة في المناطق ومتابعة حكام دوري المحترفين والدرجة الأولى والدرجة الثانية وذلك عن طريق ساعات رياضية متخصصة بمتابعة اللياقة البدنية والتي وزعتها اللجنة على الحكام.

وسيقدم أليخو بيريز برامج لتطوير مدربي اللياقة وكذلك إعداد محاضرين ومدربين مختصين في مجال التحكيم.

ويمتلك أليخو بيريز سجلًا حافلًا من خلال الإشراف على حكام منذ نسخة 2006 وحتى آخر مشاركة "مونديال 2018" بالإضافة إلى العديد من البطولات الدولية، كذلك عمله مدربًا للياقة للحكام في عدد من الاتحادات الأهلية.

كما يملك الطريفي خبرة كبيرة في عالم التحكيم الذي دخله عام 1988 قبل أن يحصل على الشارة الدولية عام 1998، كما شارك في كأس العالم 2002 والعديد من البطولات قبل أن يعلن اعتزاله عام 2005، ليتجه للعمل الفني والإداري حيث تسلم عدد من المناصب الإدارية في عدد من الاتحادات الرياضية الأهلية والقارية، منها عضو باللجنة الاستراتيجية لتطوير التحكيم بالاتحاد الآسيوي، وعضو لجنة الحكام الآسيوية، ومدير دائرة الحكام بالاتحاد الأردني، ومدير دائرة دائرة التحكيم بالاتحاد الإماراتي وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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