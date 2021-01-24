مديرية الطرق بالأقصر تكشف تفاصيل خطة "العام المالي"

مصراوي Masrawy
05:05 م الأحد 24 يناير 2021
الأقصر- محمد محروس:
قال المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات، أنه يجري العمل في رصف عدد من الطرق التابعة للمراكز والمدن، في إطار الخطة التي تتبناها محافظة الأقصر خلال العام المالي 2020/2021، وبناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.
وأوضح مصطفى وإجمالي أطوال الطرق التي يجرى رصفها في مركز القرنة يبلغ 6.400 كم، ومركز البياضية بإجمالي أطوال 6.450 كم، ومركز الزينية بإجمالي أطوال 6.250 كم، ومركز الطود بإجمالي أطوال 2.600 كم، ومركز إسنا بإجمالي أطوال 16.50 كم، وتأجيل الأعمال بمركز أرمنت إلي حين الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي.
وأضاف مدير مديرية الطرق، أن مدينة الأقصر جار أعمال رصف الطرق بها بإجمالي أطوال 12 كم، وذلك بالإضافة إلي أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة، واعتماد إضافي بمبلغ 8 مليون جنيه خاصة بأعمال ترميمات ورصف منطقة شرق السكة الحديد.
وتابع مدير الطرق أنه جار استكمال الأعمال بطريق المسار السياحي بالبياضية، واستكمال طريق جنابية السكة الحديد واستكمال طريق مصرف العشي بالزينية، واستكمال أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بالقرنة، واستكمال طريق السمانين – الجواهرة وتفرعاته بالأقصر، واستكمال أعمال طريق مدخل إسنا، ومدخل حاجر كومير بإسنا.
وأوضح أنه جرى اعتماد مبالغ إضافية للعمل في الطريق المؤدي إلي عمارات الشمس بطول 1.500 كم، واستكمال طريق من عمارات الشمس إلى محطة المعالجة بطول 700. كم، والطريق من عمارات الشمس حتى مدينة طيبة بطول 1.160 كم، وطريق امتداد مدينة طيبة حتى الطريق الصحراوي بطول 2.650 كم، وتفرعات جبانة نجع الخطباء الترابية بطول 850. كم، وشارع بجوار مسجد الشبان المسلمين والكباش بطول 300. كم، وشارع أحمد النجم بطول 300. كم، وتفرعات شارع الهيلتون بطول 4 كم، وتفرعات شارع معبد الكرنك بطول 1.200 كم، وشارع المستشفى العام بطول 250. كم.