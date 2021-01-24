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مديرية الطرق بالأقصر تكشف تفاصيل خطة "العام المالي"

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مديرية الطرق بالأقصر تكشف تفاصيل خطة "العام المالي" مديرية الطرق بالأقصر تكشف تفاصيل خطة "العام المالي"

مصراوي Masrawy

05:05 م الأحد 24 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

قال المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات، أنه يجري العمل في رصف عدد من الطرق التابعة للمراكز والمدن، في إطار الخطة التي تتبناها محافظة الأقصر خلال العام المالي 2020/2021، وبناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح مصطفى وإجمالي أطوال الطرق التي يجرى رصفها في مركز القرنة يبلغ 6.400 كم، ومركز البياضية بإجمالي أطوال 6.450 كم، ومركز الزينية بإجمالي أطوال 6.250 كم، ومركز الطود بإجمالي أطوال 2.600 كم، ومركز إسنا بإجمالي أطوال 16.50 كم، وتأجيل الأعمال بمركز أرمنت إلي حين الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي.

وأضاف مدير مديرية الطرق، أن مدينة الأقصر جار أعمال رصف الطرق بها بإجمالي أطوال 12 كم، وذلك بالإضافة إلي أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة، واعتماد إضافي بمبلغ 8 مليون جنيه خاصة بأعمال ترميمات ورصف منطقة شرق السكة الحديد.

وتابع مدير الطرق أنه جار استكمال الأعمال بطريق المسار السياحي بالبياضية، واستكمال طريق جنابية السكة الحديد واستكمال طريق مصرف العشي بالزينية، واستكمال أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بالقرنة، واستكمال طريق السمانين – الجواهرة وتفرعاته بالأقصر، واستكمال أعمال طريق مدخل إسنا، ومدخل حاجر كومير بإسنا.

وأوضح أنه جرى اعتماد مبالغ إضافية للعمل في الطريق المؤدي إلي عمارات الشمس بطول 1.500 كم، واستكمال طريق من عمارات الشمس إلى محطة المعالجة بطول 700. كم، والطريق من عمارات الشمس حتى مدينة طيبة بطول 1.160 كم، وطريق امتداد مدينة طيبة حتى الطريق الصحراوي بطول 2.650 كم، وتفرعات جبانة نجع الخطباء الترابية بطول 850. كم، وشارع بجوار مسجد الشبان المسلمين والكباش بطول 300. كم، وشارع أحمد النجم بطول 300. كم، وتفرعات شارع الهيلتون بطول 4 كم، وتفرعات شارع معبد الكرنك بطول 1.200 كم، وشارع المستشفى العام بطول 250. كم.

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