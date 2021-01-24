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أول طبيب يحصل على لقاح كورونا لمصراوي: يحمينا من الوباء

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أول طبيب يحصل على لقاح كورونا لمصراوي: يحمينا من الوباء أول طبيب يحصل على لقاح كورونا لمصراوي: يحمينا من الوباء

مصراوي Masrawy

04:59 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

حصل الدكتور عبدالمنعم سليم، طبيب رعاية مركزة بمستشفى أبو خليفة المخصص للعزل، على الجرعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى اليوم الأحد.

وقال الطبيب بعد حصوله على الجرعة الأولى للقاح، إنه تم إخطاره منذ 10 أيام لاستطلاع رأيه في الحصول على اللقاح من عدمه، وتم التنسيق معه وإخطاره بموعد الحصول على اللقاح.

وأضاف: كان لا بد من أخذ اللقاح فهو يحمينا من الوباء وإذا جاءت الفرصة لأي شخص فلابد أن يحصل على اللقاح فهو آمن جدا والكثير قام بتجربه ولا خطورة منه.

وتابع: "بحكم عملي كطبيب رعاية فإن فرصة تعرضى للعدوى أكثر من أي طبيب آخر، وأيا كان نوع اللقاح فهذا أقل خطورة مما تتعرض له في عملي فاللقاح سيحميني.

وأشار سليم إلى أنه قرأ كثيرا على اللقاحات واستطلع رأي المختصين الذين أكدوا له أنه لقاح آمن جدا.

وقال: أغلب المقمين معي في مستشفى العزل سيحصلوا على اللقاح وبعض الناس لديهم تخوفات ومع الوقت سيقتنعوا بأهميته.

ووصف التجربة انها مميزة وسيقوم بعدها باستكمال عمله والمرور على المرضى ولن يتخلى عن إجراءاته الوقائية أيضاً.

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مصراوي Masrawy

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