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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

مصراوي Masrawy

04:50 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:‏ ‏

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى ‏الرئيس عبدالفتاح ، ووزارة الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير.‏

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التحية والتقدير والاعتزاز لشهدائنا من أبطال الشرطة المصرية ‏الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم بالأمن والأمان، مشيدًا بالدور الذي يقوم به رجال ‏الشرطة في حماية المواطنين، وبسط الأمن ونشر الاستقرار، داعيًا الله أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا ‏بالخير والأمن والاستقرار والسلام.‏​

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