الاردن : 3 لقاحات مضادة لكورونا قيد الدراسة

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جى بي سي نيوز :- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إنّ 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، "(جونسون آند جونسون)، أسترا زينيكاـ ولقاح روسي" قيد الدراسة من قبل المؤسسة.

وأضاف مهيدات : " أن المؤسسة اقتربت من الانتهاء من اللجنة الفنية للقاح تابع لشركة "جونسون آند جونسون" الواقي من الفيروس، قائلا: "اعلان نتائج اللقاح قريبا"، حيث إنّ اللقاح قيد الدراسة من قبل المؤسسة، بسبب وجود نقص في ملفات.

وأوضح، أن الملفات المطلوبة تستدعي بعض التجارب من الشركة لتأكيد بعض الأمور، مشيراً إلى أن تلك الدراسات "تحتاج وقتا لإتمامها".

وأشار، إلى أنه تم التقدم بملف لقاح روسي للمؤسسة الأسبوع الماضي، "وتم توزيعه على أعضاء لجنة المصال والمطاعيم في المؤسسة وبإنتظار التقييم الأولي للقاح"، حيث إنّه سيتم التأكد من الأوراق بالملف؛ وستطلب المؤسسة بشكل مباشر من الوكيل الذي تقدم بالملف في حال وجود أي نقص ، وفق المملكة .

"اثناء الدراسة الفنية للملفات قد تحتاج المؤسسة إلى ملفات معززة أو ملفات لم يتم تقديمها من بداية التقديم"، وفق مهيدات، الذي بين أن اللجان تستكمل الدراسات، حيث شارفت على الانتهاء من ملف حتى يكون له نتيجة بالايجاب أو الرفض.

مهيدات أعلن في 9 كانون الثاني/يناير أن "المؤسسة لديها لقاح قيد الدراسة لشركة جونسون آند جونسون".

وتقدمت شركة أسترا زينكا "مؤخرا" بطلب للمؤسسة لدراسة لقاحها الواقي من فيروس كورونا للحصول على الإجازة "الطارئة"، مضيفاً أن "ملفات أسترازينكا الرئيسية مكتملة".

وتحتاج عملية الإجازة "الطارئة" عالميا 15 يوما، لكن فترة استكمال الملف لا تعد من ضمن تلك الفترة، وفق تصريح سابق لمهيدات.

الأردن أجاز "الاستخدام الطارئ" للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، والذي وصلت شحنة منه في 11 كانون الثاني/يناير.

وأعلن مهيدات في 9 كانون الثاني/يناير عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم"، والذي وصلت شحنة منه في اليوم ذاته.

وبدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وقال وزير الصحة نذير عبيدات، لـ"المملكة" الخميس، إن 30 ألف شخص تلقوا لقاحا مضادا للفيروس منذ بدء البرنامج.