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.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص

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يشمل تجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومنتزهات الجبيل

بالفيديو.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص

تجاوزت طالبة جامعية تحديات التفوق في دراستها والنجاح بتأسيس مشروعها الخاص لتجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومتنزهات مدينة ‫الجبيل‬ الصناعية شرق ‫المملكة.

وقالت الطالبة الجامعية "آلاء السبيعي" لقناة العربية: كان المشروع يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي؛ كوني طالبةً في الجامعة؛ وذلك لصعوبة التوفيق بين المحافظة على معدلي الأكاديمي والبدء في مشروعي.

وأضافت: "بدأت فكرة المشروع معي منذ وقت طويل لكنني كنت أنتظر الوقت المناسب لإطلاقه بموادّ وخامات عالية الجودة؛ حتى يكون المستأجر في أتمّ الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن المشروع ما يزال في بداياته، واصفة دعم الناس وتفاعلهم مع فكرته بالجيدة، لافتة إلى أن الحجوزات في الوقت الحالي مرضية إلى حدٍّ ما بالنسبة لها، معربة عن تفاؤلها بأن يتزايد الإقبال مع الدعم من كافة الجهات التي لا نستغني عنها والتي ستساهم في تطور المشروع.

بالفيديو.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص

بالفيديو.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص

بالفيديو.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص

بالفيديو.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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