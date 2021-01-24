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سرقة.. خطأ قاتل أوقع اللص في شر سرقاته

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فيديو سرقة.. خطأ قاتل أوقع اللص في شر سرقاته سرقة.. خطأ قاتل أوقع اللص في شر سرقاته
لم تستطع المرأة مقاومته.. ولكن

فيديو سرقة.. خطأ قاتل أوقع اللص في شر سرقاته

في هذه السرقة حدثت كل الأخطاء الغبية، لكنّ خطأً قاتلًا قاد إلى نهاية قاسية للصٍّ روسي حاول سرقة نفس المحل في فولغوغراد، "مرتين خلال عشرة أيام".

وحسب موقع وزارة الداخلية الروسية: في مساء يوم 8 يناير الجاري دخل رجل إلى محل بالمركز التجاري في منطقة يليتسكايا بمدينة فولغوغراد جنوبي غرب ، وهدد البائعة بمسدس طالبًا الأموال التي في المحل، لم تستطع المرأة المرتبكة المقاومة وأخرجت ما يزيد قليلًا عن 18 ألف روبل (حوالي 240 دولارًا أمريكيًّا) من الخزنة ومنحتها للص، الذي غادر بالمال على الفور.

وحسب موقع الداخلية: فبعد عشرة أيام ارتكب اللصُّ قليلُ الخبرة خطأً قاتلًا، حين ذهب إلى المحل نفسه وبنفس ملابسه، وأخرج مسدسًا ووقف أمام البائعة مطالبًا بالمال الموجود في خزنة المحل، دون أن يدرك ما حدث بسبب السرقة الأولى؛ فهذه المرة اتصلت البائعة على زوجها الذي أسرع إلى المحل وزعم أنه سيجلب المال، لكنه استدار وفاجأ اللص بعدد من اللكمات والضربات حتى تمكّن من تقييده، بينما طلبت المرأة الشرطة التي حضرت في الحال.

في مركز الشرطة اعترف الرجل، 44 عامًا، بأنه عاطل عن العمل فاضطرّ إلى السطو على المحل، وبعد عشرة أيام نفد منه المال فقرّر معاودة السرقة، ولم يعرف سوى هذا المكان لسرقته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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