إقامة مجتمع بدوي مستدام في مدينة شرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس كرم معوض، استشاري التخطيط العمراني بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمنطقة مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، لاستعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ الخضراء على المواطنين والمشرفين على المضمار.

وقامت نائب المحافظ وفريق العمل المرافق لها بأعمال الرفع المساحي للمدينة الرياضية بقطاع السفاري، لمطابقته بالمخطط التفصيلي الاستراتيجي، الذي يضم مضمار الهجن، ومضمار الفروسية، إضافة إلى مستشفى وحجر بيطري، والمبنى الإداري للمضمار، وقرية تراثية عربية، كما يتضمن أيضًا بورصة للجمال والخيول.

وعقدت نائب المحافظ والوفد المرافق لها اجتماع مع سكان المنطقة من البدو العاملين بقطاع السفاري بمضمار الهجن، لاستعراض رؤية المحافظة لبناء مجتمع بدوي متكامل ومستدام بالمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.