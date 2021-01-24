مش عارفين حاجة عن تطورات سد النهضة.. بكري يطالب بدور قوي لـ"النواب" في الأزمة

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال النائب مصطفى بكري إنه يجب أن يكون هناك دور قوي وفعال لمجلس النواب في أزمة سد النهضة، وأن يتم تفعيل دور جماعات الضغط الشعبية، وأن تستعيد الكنيسة تأثيرها في أديس أبابا.

وأضاف بكري، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد: العالم في الخارج يتعامل معنا كأننا نهدر المياه، ويؤسفني القول إن الإعلام الإثيوبي استطاع أن يقنع الرأي العام العالمي بحقائق مغلوطة، متسائلًا: أين المجتمع المدني مما يجري؟ والكنيسة كان لها دور أصبح مغيبًا الآن، كما أن دور البرلمان مغيب.

وتابع البرلماني: نحن في حاجة إلى حشد شعبي يوضح كيف غدرت إثيوبيا باتفاق 2015، وأطاحت بمفاوضات واشنطن، نتمنى أن يكون هذا المجلس بلجنته للدفاع والأمن القومي داخل الصورة الحقيقية حول ما يدور عن السد، قائلًا: إحنا مش عارفين حاجة عن تطورات سد النهضة، نقرأ من الصحف، ثم نلجأ إلى الاتحاد الإفريقي؛ بينما في يدنا أن نلجأ إلى المحاكم الدولية.