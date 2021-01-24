لولا برنامج الحماية لحدثت كارثة.. وزير الري يعرض جهود حماية الشواطئ أمام "النواب"

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه بالنسبة إلى برنامج حماية الشواطئ تمت أعمال لحماية شواطئ في شمال الدلتا، قامت بحماية منشآت قيمتها 100 مليار جنيه، بخلاف أرواح الناس وممتلكاتهم، ولولا برنامج الحماية لحدثت كارثة في الأرواح والممتلكات.

وأضاف عبد العاطي، خلال حديثه أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أنه تم خلال السنوات الأربع الأخيرة حماية شواطئ بطول 48 كليومتر، بتكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه، في حين أنه من عام 1980 وحتى 2014، تم عمل 118 كليومترًا.

وأضاف وزير الري والموارد المائية أنه في مجال حماية نهر النيل تم تعظيم النيل من خلال برنامج "ممشى أهل مصر" للمحافظات التي على النيل؛ لتكون متنفسًا لأهل مصر، كما تم تطوير حدائق القناطر الخيرية وفتحها للجمهور، كما تم العمل على تقنين أوضاع الشركات التي تصرف على نهر النيل، وتم محاسبة الشركات المخالفة، وقامت الوزارة بالعديد من حملات الإزالة؛ منها إزالات على النهر والترع والمصارف بلغت 280 ألف إزالة.