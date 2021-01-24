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"الاستزراع السمكي" لا يقطع أرزاق أحد.. نقيب الفلاحين يُطمئن الصيادين

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"الاستزراع السمكي" لا يقطع أرزاق أحد.. نقيب الفلاحين يُطمئن الصيادين "الاستزراع السمكي" لا يقطع أرزاق أحد.. نقيب الفلاحين يُطمئن الصيادين

مصراوي Masrawy

04:38 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد :

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، ردًّا على مَن يردد أن مشروعات الدولة في الاستزراع السمكي ستقلل دخول الصيادين: إن الاستزراع السمكي لن يقطع رزق أحد، ولن يُقل من دخول الصيادين؛ لكنه سيقضي على استغلال التجار للمواطنين، ويحقق الاستقرار والتوازن بأسواق الأسماك.

وأضاف أبو صدام، في بيان له اليوم الأحد، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل لأهالي المنطقة من شباب الصيادين، ويسهم في توفير أعلاف الأسماك كونه يضم مصنعًا ينتج 150 ألف طن علف سنويًّا، ويسهم في توفير العملة الصعبة بتصدير الفائض؛ حيث يضم المشروع مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك.

ولفت نقيب عام الفلاحين أن المشروع يضم مفرغًا لإنتاج 160 مليون ذريعة أسماك، ونصف مليون من يرقات الجمبري.

وأوضح أبو صدام أن المشروع يهدف إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتنمية منطقة قناة السويس وجزيرة سيناء والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمائية الموجودة.

وتابع نقيب عام الفلاحين بأن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 1900 فدان، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 2900 فدان .

وأشار أبو صدام إلى أن المشروع يضم منطقة سكنية وإعاشة للعاملين، ومعامل تحاليل وأبحاث ووحدات بيطرية ومخازن للأعلاف، ويتغذى المشروع من مياه قناة السويس.

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