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منتخب سويسرا لكرة اليد يغادر القاهرة بعد المشاركة في .. غدًا

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منتخب سويسرا لكرة اليد يغادر القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم.. غدًا منتخب سويسرا لكرة اليد يغادر القاهرة بعد المشاركة في .. غدًا

مصراوي Masrawy

04:36 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن منتخب سويسرا لكرة اليد سيغادر المطار صباح غدٍ الإثنين، بعد المشاركة في منافسات بطولة لكرة اليد، والتي انطلقت 13 يناير، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبًا .

وأضافت المصادر أن السويسري، وعدد أفراده 28 راكبًا، سيغادر على رحلة خاصة تابعة لشركة " للطيران" تحمل رقم MS3094، وسوف تقوم سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة، وذلك بالتعاون مع العلاقات العامة لشركة "مصر للطيران" .

يُذكر أنه توقف رصيد منتخب سويسرا في المركز الخامس عند نقطتَين، ويتبقى لمنتخب البرتغال مواجهة قوية مع نظيره الفرنسي في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لمونديال اليد، وتنص لوائح المسابقة على تأهيل صاحبي المركزَين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية بالبطولة .

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