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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن منتخب سويسرا لكرة اليد سيغادر المطار صباح غدٍ الإثنين، بعد المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي انطلقت 13 يناير، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبًا .

وأضافت المصادر أن المنتخب السويسري، وعدد أفراده 28 راكبًا، سيغادر على رحلة خاصة تابعة لشركة "مصر للطيران" تحمل رقم MS3094، وسوف تقوم سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة، وذلك بالتعاون مع العلاقات العامة لشركة "مصر للطيران" .

يُذكر أنه توقف رصيد منتخب سويسرا في المركز الخامس عند نقطتَين، ويتبقى لمنتخب البرتغال مواجهة قوية مع نظيره الفرنسي في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لمونديال اليد، وتنص لوائح المسابقة على تأهيل صاحبي المركزَين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية بالبطولة .