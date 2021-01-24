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الكشف عن عقار ألماني لعلاج بنفس طريقة علاج ""

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الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب" الكشف عن عقار ألماني لعلاج بنفس طريقة علاج ""
تكلفة الجرعة الواحدة 2000 يورو

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج

كشفت ألمانيا عن بدء استخدام عقار جديد لعلاج مصابي المستجد "كوفيد- 19"، وذلك وفق ما أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان.

وقال الوزير الألماني، وفق صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، إن بلاده ستبدأ استخدام عقار لعلاج "كوفيد-19" يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي استُخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد .

وأوضح "سبان" أن اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو "ألفي يورو للجرعة الواحدة".

وأشار "سبان" إلى أن ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي ستبدأ في استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج المصابين بفيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الصحة أن استخدام هذا العقار في مراحل مبكرة من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بإمكانه تجنيب المرضى المعرضين لمخاطر عالية من تفاقم وضعهم الصحي.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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