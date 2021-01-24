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الكرملين: التصريحات الأولى لإدارة بايدن بشأن "متوقعة"

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الكرملين: التصريحات الأولى لإدارة بايدن بشأن روسيا "متوقعة" الكرملين: التصريحات الأولى لإدارة بايدن بشأن "متوقعة"

مصراوي Masrawy

04:11 م الأحد 24 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن التصريحات الأولى للبيت الأبيض بشأن بعد تنصيب جو بايدن رئيسا "متوقعة".

وتعليقًا على تصريح الإدارة الأمريكية الجديدة حول فتح تحقيق لدراسة القضايا التي تعتقد واشنطن ضلوع روسيا فيها، ردّ بيسكوف: "هذا يمكن توقعه، لأن الإدارة الجديدة، مكونة من أشخاص قدماء ومعروفين".

وأضاف أنه بحسب التصريحات الأمريكية " فربما لا تنطبق علينا كلمة شريك، وبالطبع، ما يزالون ينظرون إلينا مثل السابق كخصم".

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم الكرملين استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن أيضا مستعدة لذلك، مُعلنًا استعداد بلاده لإبداء قدر من المرونة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وبدون إملاءات وتجاوز للخطوط الحمراء، وترحيبها ببناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

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