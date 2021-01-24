أخبار عاجلة

غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
بعد تداوله على أحد المواقع الإخبارية.. كشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط -
بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة -
ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل -
سبيل الشرفاء والعظماء.. وزير الأوقاف: التضحية لأجل الوطن جزء من صميم عقيدتنا -
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"اتحاد عمال " يهنئ الرئيس والحكومة بعيد الشرطة الـ69

Print
"اتحاد عمال مصر" يهنئ الرئيس السيسي والحكومة بعيد الشرطة الـ69 "اتحاد عمال " يهنئ الرئيس والحكومة بعيد الشرطة الـ69

مصراوي Masrawy

04:15 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال برئاسة جبالي المراغي، بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع العاملين بوزارة الداخلية وأجهزتها، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 69 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

وبحسب بيان اليوم، قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر يتذكرون مع هذه المناسبة الغالية بكل فخر واعتزاز الدور الوطني الذي قام، ويقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري ولوطننا الغالي.

وأضاف وهب الله، أن هذه الذكرى الغالية تسجل صفحة جديدة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصري الأمني ،وستظل دائماً وأبدأ رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن، واستمرارا في النضال لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين آمال أبناء مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن الملايين من عمال مصر يقدرون دور الشرطة المصرية في معاركها ضد الإرهاب والتطرف، ويجددون ثقتهم في القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية