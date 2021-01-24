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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع العاملين بوزارة الداخلية وأجهزتها، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 69 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

وبحسب بيان اليوم، قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر يتذكرون مع هذه المناسبة الغالية بكل فخر واعتزاز الدور الوطني الذي قام، ويقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري ولوطننا الغالي.

وأضاف وهب الله، أن هذه الذكرى الغالية تسجل صفحة جديدة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصري الأمني ،وستظل دائماً وأبدأ رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن، واستمرارا في النضال لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين آمال أبناء مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن الملايين من عمال مصر يقدرون دور الشرطة المصرية في معاركها ضد الإرهاب والتطرف، ويجددون ثقتهم في القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج.

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