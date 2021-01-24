"محمد باشا أبوالعينين وأحمد بيه سعد".. رئيس البرلمان يحذف ألقابا من المضبطة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بحذف الألقاب التي وصف بها النائب جمال عبيد في بداية كلمته بجلسة المجلس النواب، وكيلي المجلس النائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين.

وحرص النائب جمال عبيد، على توجيه التحية والشكر لرئيس المجلس المستشار حنفى جبالي، وكذلك توجيه الشكر لكل من الوكيلين، قائلا: "بشكر محمد باشا أبو العينين وأحمد بيه سعد"، وذلك قبل أن يقاطعه رئيس المجلس، ليستأذنه في حذف الألقاب من الكلمة، قائلا: "نقدر حسن نيتك وتقديرك واعتزازك بتوجيه الشكر، ولكن نستأذنك في حذف الألقاب"، وهو ما وافق عليه النائب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة بيان وزير الري حول أداء وزارته خلال العامين الماضيين.​