صور.. انفجار خط غاز جديد تحت التجربة في المنصورة

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الدقهلية - رامي محمود:

وقع دوي انفجار هائل، عصر اليوم، بشارع الجيش بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر، وذلك على إثر انفجار خط غاز جديد يمر بالشارع الرئيسي تحت التجربة على بعد أمتار من مبنى ديوان عام المحافظة ومديرية أمن الدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانفجار خط غاز بشارع الجيش بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر وسماع دوى صوت انفجار.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولي الغاز ورجال المرور إلى مكان البلاغ وجرى فرض طوق أمني حول المكان وتسيير حركة المرور.

بالفحص تبين أن الانفجار وقع بخط غاز جديد تحت التجربة بشارع الجيش على بعد أمتار من مبنى ديوان عام المحافظة ومبنى مديرية الأمن القديمة وعدد من البنوك.

أنقذت العناية الإلهية الأهالي من كارثة محققة، لعدم وجود غاز بالخط وأن الشركة ضخت فقط هواء بدلًا من الغاز والذي أدى إلى تطاير قطع ضخمة من الأسفلت بالإضافة إلى تطاير أحد الأشخاص بدراجته الآلية، إذ تصادف مروره بالمكان.

حرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإخطار النيابة العامة وعرض الواقعة لتولي التحقيق.

