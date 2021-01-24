أخبار عاجلة

غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
بعد تداوله على أحد المواقع الإخبارية.. كشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط -
بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة -
ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل -
سبيل الشرفاء والعظماء.. وزير الأوقاف: التضحية لأجل الوطن جزء من صميم عقيدتنا -
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. انفجار خط غاز جديد تحت التجربة في المنصورة

Print
صور.. انفجار خط غاز جديد تحت التجربة في المنصورة صور.. انفجار خط غاز جديد تحت التجربة في المنصورة

مصراوي Masrawy

04:09 م الأحد 24 يناير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

وقع دوي انفجار هائل، عصر اليوم، بشارع الجيش بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر، وذلك على إثر انفجار خط غاز جديد يمر بالشارع الرئيسي تحت التجربة على بعد أمتار من مبنى ديوان عام المحافظة ومديرية أمن الدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانفجار خط غاز بشارع الجيش بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر وسماع دوى صوت انفجار.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولي الغاز ورجال المرور إلى مكان البلاغ وجرى فرض طوق أمني حول المكان وتسيير حركة المرور.

بالفحص تبين أن الانفجار وقع بخط غاز جديد تحت التجربة بشارع الجيش على بعد أمتار من مبنى ديوان عام المحافظة ومبنى مديرية الأمن القديمة وعدد من البنوك.

أنقذت العناية الإلهية الأهالي من كارثة محققة، لعدم وجود غاز بالخط وأن الشركة ضخت فقط هواء بدلًا من الغاز والذي أدى إلى تطاير قطع ضخمة من الأسفلت بالإضافة إلى تطاير أحد الأشخاص بدراجته الآلية، إذ تصادف مروره بالمكان.

حرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإخطار النيابة العامة وعرض الواقعة لتولي التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية