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متابعة تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق" بهيئة الأحساء

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خلال زيارة تفقدية للشيخ فهد بن فيصل الثبيتي

متابعة تنفيذ حملة

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئة محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك، للوقوف ميدانيًا على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقها أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

واطلع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على الخطة التنفيذية للحملة وإحصائيات الهيئة خلال فترة تفعّيلها، كما التقى خلالها رئيس ومنسوبي الهيئة، وحثّهم على التفاني والإخلاص في عملهم، وشدد على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق" على الوجه المطلوب لتحقق أهدافها المرجوة.

وأوضح أن الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفروعها بمناطق المملكة، تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

وأضاف أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقًا لرسالتها.

ومن جانب آخر، زار الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مركز العيون بالمحافظة، للإشراف على سير العمل في مبنى المركز الجديد.

متابعة تنفيذ حملة

متابعة تنفيذ حملة

متابعة تنفيذ حملة

متابعة تنفيذ حملة

متابعة تنفيذ حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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