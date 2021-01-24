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أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات "نقي" في 4 أماكن بمكة

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نظمته "كفى" بإشراف أمانة العاصمة.. وأقلع فيه 300 شخص

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، حملة مبادرة "نقي" والتي نظمتها بالشراكة مع التجمع الصحي بمكة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية والتطوعية في أربعة من أهم مماشي العاصمة المقدسة، والتي كانت ثمرتها أكثر من ٣٠٠ شخص أقلعوا عن السموم من كلا الجنسين.

من جهته ذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن الفعاليات والتي أقيمت بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وشراكة التجمع الصحي ممثلاً في برنامج مكافحة التدخين، وشملت على مدى أسبوعين مماشي حجز الشرائع، حديقة الحسينية، بطحاء قريش والشوقية استفاد منها 20 ألف زائر وزائرة من مرتادي الممشى، والذين تعرفوا على الأركان التوعوية المختلفة لكفى والجهات المشاركة.

ولفت إلى أن أبرزها كان ركن التوعية والتثقيف، وركن الكشف والعلامات الحيوية، وركن الاحترازات الوقائية، وركن الاستشارات والعلاجات، وركن الترفيه والألعاب الحركية وركن الهدايا والتوزيعات.

وأشار "الحمدان" إلى أن التفاعل كان كبيراً من رواد الممشى، من مختلف الفئات العمرية، والذين قال بعضهم أنهم حضروا للممشى فور سماعهم عن فعالية ممشى نقي للاستفادة من خدماته المتنوعة ومعرفة كيفية التخلص من السموم ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن الآفات.

وفي ختام الفعالية كرمت (كفى) الشركاء والفرق التطوعية والجهات الراعية التي أسهمت في نجاح الفعاليات على مدى الأسابيع الماضية.

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة من فعاليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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