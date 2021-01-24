رسميًا.. حظر إشعال النيران داخل تجمعات النخيل في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس، اليوم الأحد، حظر إشعال النيران داخل مجمعات النخيل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أكد كمال، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن القرار جاء بهدف الحفاظ على النخيل، وحظر إشعال النيران في المخلفات الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار النيران بشكل كبير خاصة وأن تلك المناطق تكثر فيها النباتات والأعشاب والأشواك، إلى جانب الرياح والأحوال الجوية التي تزيد من انتشار النار.

وأشار البيان إلى أنّ الأمر ساري المفعول في كافة المناطق التابعة للمركز الذي يشتهر بزراعة النخيل.

وقال كمال، إن المحافظة تشهد خلال هذه الأيام تقليم المزارعين لأشجار النخيل والعمل على نظافته استعدادا للموسم المقبل لذلك نناشد المواطنين بعدم حرق مخلفات النخيل الزراعية داخل حقول النخيل.

ووجه رئيس مركز باريس، المزارعين بنقل المخلفات الزراعية إلى وحدات الفرم ومصانع تصنيع الكومبوست بدلًا من أعمال الحرق وإشعال النيران داخل الحقول بطريقة غير آمنة تحت أشجار النخيل العالية، ما يؤدى إلى وقوع الكوارث وانتشار النيران بشكل أكبر لتشكل خطرًا على الحياة والممتلكات وتسبب أضرارًا جسيمة بالممتلكات ودمارًا للطبيعة وتشكّل خطرًا على حياة الانسان، ونظرًا لطبيعة البلاد فإنّ الأمر يتطلب تعزيز الوعي العام بكل ما يتعلق بأخطار إضرام النار والتصرف بمسؤولية في الطبيعة" وعليه أصدر رئيس المجلس هذا الأمر بموجب الصلاحيات الممنوحة له.