"تنبأ بموته".. تفاصيل وفاة أب حزنًا على رحيل نجله في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

حالة من الحزن عمت قرية "جزيرة سعود" التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية؛ بعد وفاة شاب ثم وفاة والده بعده بـ3 أيام، حزنًا عليه.

توفي الشاب محمود محمد محمود، والذي يعمل مهندس تنمية بيئية بديوان عام محافظة جنوب سيناء، بمستشفى الحسينية المركزي؛ متأثر بإصابته بفيروس كورونا، وبعد مرور 3 أيام فقط توفي والده البالغ من العمر 70 عامًا؛ بسبب نوبة حزن جعلته يمتنع عن الطعام قبل أن تودي بحياته.

يقول محمد عبدالفتاح، نجل شقيق الأب، إن عمه توفى يوم الخميس الماضي، بعدما خضع للكشف الطبي في عيادة أحد الأطباء بمدينة الحسينية، وبعدما أكد الطبيب أنه لا يعاني من أي أمراض وأن ما به بسبب سوء التغذية، طلب العم الاستراحة قليلًا: "قال هاتولي كرسي عاوز أرتاح شوية.. وأول ما جه الكرسي قعد وثواني وقع ميت".

يضيف عبدالفتاح لـ"مصراوي": "كان حاسس إنه هيلحق بابنه اللي مات قبل منه بـ3 أيام بعد إصابته بكورونا"، مشيرًا إلى أن عمه لم يكن يعاني من أية أمراض ولم يُصاب بفيروس كورونا.

وتابع: "قبل وفاته بيومين قال لبناته ادعولي أخري معاكم الأسبوع دا.. وفعلًا قبل الأسبوع ما يخلص اتوفى".