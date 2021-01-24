أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية -
حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020 -
انفجار قُرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي -
بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر -
الصحة: تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تنبأ بموته".. تفاصيل وفاة أب حزنًا على رحيل نجله في الشرقية

Print
"تنبأ بموته".. تفاصيل وفاة أب حزنًا على رحيل نجله في الشرقية "تنبأ بموته".. تفاصيل وفاة أب حزنًا على رحيل نجله في الشرقية

مصراوي Masrawy

03:52 م الأحد 24 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

حالة من الحزن عمت قرية "جزيرة سعود" التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية؛ بعد وفاة شاب ثم وفاة والده بعده بـ3 أيام، حزنًا عليه.

توفي الشاب محمود محمد محمود، والذي يعمل مهندس تنمية بيئية بديوان عام محافظة جنوب سيناء، بمستشفى الحسينية المركزي؛ متأثر بإصابته بفيروس كورونا، وبعد مرور 3 أيام فقط توفي والده البالغ من العمر 70 عامًا؛ بسبب نوبة حزن جعلته يمتنع عن الطعام قبل أن تودي بحياته.

يقول محمد عبدالفتاح، نجل شقيق الأب، إن عمه توفى يوم الخميس الماضي، بعدما خضع للكشف الطبي في عيادة أحد الأطباء بمدينة الحسينية، وبعدما أكد الطبيب أنه لا يعاني من أي أمراض وأن ما به بسبب سوء التغذية، طلب العم الاستراحة قليلًا: "قال هاتولي كرسي عاوز أرتاح شوية.. وأول ما جه الكرسي قعد وثواني وقع ميت".

يضيف عبدالفتاح لـ"مصراوي": "كان حاسس إنه هيلحق بابنه اللي مات قبل منه بـ3 أيام بعد إصابته بكورونا"، مشيرًا إلى أن عمه لم يكن يعاني من أية أمراض ولم يُصاب بفيروس كورونا.

وتابع: "قبل وفاته بيومين قال لبناته ادعولي أخري معاكم الأسبوع دا.. وفعلًا قبل الأسبوع ما يخلص اتوفى".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية