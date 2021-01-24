واشنطن تؤكد دعمها الثابت لتايوان بعد تحليق طائرات صينية فوق الجزيرة

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واشنطن- (أ ف ب):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت، أن الدعم الأمريكي لتايوان يبقى "صلبا كالصخر"، على الرغم من "محاولات الترهيب" من جانب الصين التي حلق عدد من طائراتها في المجال الجوي للجزيرة في اليوم نفسه.

وهذه التصريحات هي الأولى حول تايوان منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه خلال الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إنه "يلاحظ بقلق التوجه الحالي لجمهورية الصين الشعبية إلى ترهيب جيرانها بما في ذلك تايوان"، داعيا بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية" على الجزيرة.

وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية في 1949. ويعيش سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت تهديد مستمر بغزو من الصين التي يعتبر حكامها الجزيرة جزءًا من بلادهم.

على الرغم من علاقاتها الدبلوماسية مع بكين، تبقى واشنطن مصدرا للدعم العسكري لتايوان. وتحاول الصين التي تعارض إقامة أي علاقات رسمية مع تايوان عزل الجزيرة دبلوماسيا.

وعزز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتصالاته مع تايبيه خلال مواجهته الدبلوماسية والتجارية مع الصين التي دعت إلى بداية جديدة في العلاقات الثنائية في عهد بايدن. وقد دعت واشنطن الخميس إلى "معالجة المشاكل المتعلقة بتايوان بحذر وبشكل مناسب لتجنب الإضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية".

لكن يتوقع أن يتبنى الرئيس الأمريكي الجديد موقفا متشددا لأن حماية تايوان موضوع توافقي في الولايات المتحدة.

وكان الطيران الصيني توغل 380 مرة العام الماضي في منطقة الدفاع الجوي التايوانية - وهو رقم قياسي - ويبدو أن هذا التوجه مستمر مع وصول بايدن إلى السلطة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن 13 طائرة صينية من بينها 8 قاذفات و5 مقاتلات، انتهكت منطقة الدفاع الجوي مرة أخرى السبت.

وشكرت وزارة الخارجية التايوانية الولايات المتحدة على دعمها "رغم الضغوط الحالية من بكين".