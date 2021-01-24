بعد التطبيع.. الإمارات تُصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت الحكومة الإماراتية، الأحد، المُصادقة على إنشاء سفارة لأبوظبي في تل أبيب، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في أولى اجتماعات مجلس الوزراء الإمارات في عام 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وفي منتصف سبتمبر، وقّعت الإمارات اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حفل بالبيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

والإمارات ثالث دولة تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.