تجارة المخدرات: القبض على "إل تشابو" الآسيوي في هولندا

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مصراوي Masrawy

أمستردام- (بي بي سي):

ألقت الشرطة الهولندية القبض على شخص يعتقد أنه رئيس إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، بناء على مذكرة اعتقال صادرة من أستراليا.

وتشير تقارير إلى أن تسي تشي لوب، المولود في الصين ويحمل الجنسية الكندية، رئيس منظمة "The Company" المهيمنة على سوق لتجارة مخدرات غير مشروعة بقيمة 70 مليار دولار في جميع أنحاء آسيا.

ويعد تسي تشي لوب من أبرز المطلوبين للعدالة في العالم، وتمكنت في النهاية السلطات الهولندية من اعتقاله في مطار شيفول في أمستردام يوم الجمعة. وستسعى أستراليا حاليا لترحيله ليحاكم لديها.

وتتهم الشرطة الفيدرالية الأسترالية المنظمة التي يديرها تشي لوب، والمعروفة أيضا بـ"سام غور"، بالمسؤولية عن تهريب حوالي 70 بالمئة من المخدرات غير المشروعة التي تدخل البلاد.

ويتم دائما مقارنة تشي لوب 56 عاما، بزعيم المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" جوزمان، بسبب حجم نشاطه المزعوم.

وبحسب التقارير فقد كانت الشرطة الأسترالية تتعقبه لأكثر من 10 سنوات قبل أن يتم القبض عليه يوم الجمعة بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى كندا.

وأصدرت الشرطة بيانا دون ذكر اسم تشي لوب صراحة، لكنها أشارت إلى أن مذكرة التوقيف صدرت في عام 2019، وتحركت الشرطة الهولندية لتنفيذها بناء على إشعار من الشرطة الدولية الإنتربول.

وقال متحدث باسم الشرطة الهولندية عن عملية الاعتقال يوم الجمعة "لقد كان بالفعل على قائمة المطلوبين واعتقل بناء على معلومات استخبارية تلقيناها".

ونشرت وكالة رويترز تحقيقا خاصا عن نشاط تشي لوب في عام 2019، واصفة إياه بأنه "أبرز المطلوبين في آسيا".

ونقلت وكالة الأنباء عن تقديرات الأمم المتحدة أن إيرادات منظمة "سام غور" التي يديرها من مبيعات مخدرات الميثامفيتامين وحدها ربما بلغت 17 مليار دولار في عام 2018.

وأطلقت أستراليا عملية لملاحقة تشي لوب تحت اسم " عملية الكونغر"، شاركت فيها 20 وكالة أمنية من جميع قارات العالم، تحت قيادة الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بحسب رويترز.

وتحدثت تقارير عن أن إمبراطور المخدرات المزعوم في آسيا كان يتنقل ما بين ماكاو وهونغ كونغ وتايوان في السنوات الأخيرة.

وسبق اعتقاله وسجنه تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات في الولايات المتحدة خلال فترة التسعينيات.

ووصفت وسائل إعلام أسترالية عملية اعتقاله بأنها "الأهم" للشرطة الفيدرالية في البلاد منذ عقدين.