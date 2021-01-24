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ندوة الشباب الإسلامي: التعليم هو الوسيلة المثلى للارتقاء بالأوطان

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بمناسبة اليوم العالمي  للتعليم في 24 يناير

ندوة الشباب الإسلامي: التعليم هو الوسيلة المثلى للارتقاء بالأوطان

قالت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إن التعليم هو الوسيلة المثلى التي ترتقي بها الأوطان، والطريق الأقوم لكل أمة ترجو النهوض والتقدم لشعوبها، وتحقيق مستقبل واعد ومشرق.

يأتي ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم في 24 يناير، تأكيداً للدور الذي انتهجته المملكة العربية في تذليل سبل التعلم وتوفير الفرص التعليمية للراغبين من شباب العالم للالتحاق بجامعاتها المحلية أو تلك التي أسستها المملكة في الخارج.

وأشارت الندوة إلى أنها اهتمت بمحور التعليم، فشيدت العديد من المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التقنية والمهنية التي يتخرج منها آلاف الطلاب سنويا، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في توجيه مسار حياتهم، وشكلت صورة واعدة أهلتهم لمزيد من الخبرات والمهارات التي أفادتهم في العمل والإنجاز ونفع بلدانهم ومجتمعاتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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