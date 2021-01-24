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أمير تبوك يلتقي مدير عام فرع التجارة بالمنطقة

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اطلع على إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية

أمير تبوك يلتقي مدير عام فرع التجارة بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم, مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري.

وقدم المهندس "الوباري" لأمير المنطقة تقريرًا عن إنجازات وأعمال الفرع للعام 2020، مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلّق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.

كما استمع لشرح مفصل من مدير فرع التجارة، عما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال، وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة، والتأكُّد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا.

وثمّن جهود منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة، خلال فترة جائحة .

وبارك أمير تبوك حصول وزارة التجارة على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية، منوهًا إلى جهود وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وأكد على الدور الهام والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية.

ونوه إلى دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما يحقّق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته.

من جهته أعرب المهندس "الوباري" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع، مؤكدًا حرصه وكل زملائه منسوبي الفرع على بذل المزيد من الجهد في خدمة المنطقة والأهالي والمقيمين بها وفق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر، أيدهم الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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