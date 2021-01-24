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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا توجد أي تحديات مادية لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، على هامش بدء تطعيم الأطباء بلقاح فيروس كورونا بمستشفى "أبوخليفة" للعزل، إلى أن صندوق تحيا مصر سيمول صفقات شراء اللقاحات.

ولفتت إلى تسجيل 3 لقاحات جديدة "صيني وبريطاني وروسي" خلال أيام.

وطالبت وزيرة الصحة كبار السن بالتحرك للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح إن لم يستطع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.