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نداء من وزيرة الصحة لكبار السن.. وزيرة الصحة: "تحيا " يمول شراء لقاحات كورونا

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نداء من وزيرة الصحة لكبار السن.. وزيرة الصحة: "تحيا مصر" يمول شراء لقاحات كورونا نداء من وزيرة الصحة لكبار السن.. وزيرة الصحة: "تحيا " يمول شراء لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

03:46 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا توجد أي تحديات مادية لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، على هامش بدء تطعيم الأطباء بلقاح بمستشفى "أبوخليفة" للعزل، إلى أن صندوق تحيا سيمول صفقات شراء اللقاحات.

ولفتت إلى تسجيل 3 لقاحات جديدة "صيني وبريطاني وروسي" خلال أيام.

وطالبت وزيرة الصحة كبار السن بالتحرك للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح إن لم يستطع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

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