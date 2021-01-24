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الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات

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الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات
أكدت دعمها لجميع الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الليبيون

الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات

رحّبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في الاجتماعات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية يومي 22 و23 الشهر الجاري بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في الصخيرات.
وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم دعمها لجميع الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الليبيون في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، مشيدة بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.
وأعربت عن ثقتها في أن هذا التقدم سيسهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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