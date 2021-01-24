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مصراوي Masrawy

كتب مينا غالي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أعرب عن خالص التقدير لكل ما تقومون به من مجهودات في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، راجيًا لبلادنا العزيزة دوام التقدم والازدهار".

يذكر ان رئيس الإنجيلية قد أرسل أمس السبت، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.